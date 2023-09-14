Пережившая ДТП Лада Дэнс приехала на съемки шоу на костылях

Фото: телеграм-канал "МУЗ-ТВ"

Пережившая ДТП исполнительница Лада Дэнс приехала на съемки телешоу на костылях. Кадры появления певицы на публике опубликованы в телеграм-канале телеканала "Муз-ТВ".

Как рассказала сама певица, опыт съемок на костылях не был для нее в новинку, вспомнив о травме, полученной во время катания на лыжах. Поэтому, по ее словам, она уже является "закаленным бойцом".

"Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом все самое интересное: начинает ныть и болеть", – добавила в эфире шоу "Битва поколений".

Лада Дэнс попала в аварию с участием трех машин вечером 5 августа на трассе М-2 "Крым" в Московской области. После произошедшего директор певицы Сергей Пудовкин заявил о тяжелом состоянии певицы. Для оказания помощи женщине был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Артистка получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

В субботу, 19 августа, Дэнс впервые после аварии выступила на концерте. По словам Пудовкина, певица в том числе смогла провести выступление благодаря обезболивающим препаратам.

Певица Лада Дэнс впервые появилась на публике после аварии