Лада Дэнс впервые после ДТП выступила на концерте

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Певица Лада Дэнс впервые поучаствовала в концерте с момента ДТП, она пела в Нижнем Новгороде во время празднования дня города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Сергея Пудовкина.

"Есть ответственность перед зрителем, да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение", – отметил он.

По словам Пудовкина, певица в том числе смогла провести выступление благодаря обезболивающим препаратам.

Ранее директор Лады Дэнс заявлял, что участие певицы в концерте, запланированном на 1 октября и посвященном поэту-песеннику Герману Витке, пока не отменяется. Он также рассказал, что артистку перевели в закрытую клинику и никто не будет знать, где она находится.

Лада Дэнс попала в аварию с участием трех машин вечером 5 августа, все произошло на трассе М-2 "Крым" в Московской области.

После произошедшего Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для оказания помощи женщине был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.



Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения