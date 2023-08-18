Малахов навестил Ладу Дэнс в больнице и показал ее фото после ДТП

Фото: телеграм-канал "МАЛАХОВ"

Телеведущий Андрей Малахов приехал в больницу к певице Ладе Дэнс, которая пострадала после ДТП. Журналист опубликовал фотографии, как сейчас выглядит звезда, получившая серьезные травмы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Малахов выложил у себя на странице снимки из больницы и намекнул, что снимает шоу о пострадавшей исполнительнице. Телеведущий пришел в палату к Ладе с цветами и поцеловал ей руку.

"Лада, держись! Скоро в эфире", – заявил в телеграм-канале Малахов.

Фанаты певицы заметили то, насколько была измучена артистка. Она практически прикована к кровати, была опухшая и искалеченная. Многие поклонники написали под публикацией слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.

Певица попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа, когда ехала со своего концерта. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Дэнс доставили в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья, где до сих пор находится. Женщина получила травму бедра, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.

Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения