12:14Шоу-бизнес
Малахов навестил Ладу Дэнс в больнице и показал ее фото после ДТП
Фото: телеграм-канал "МАЛАХОВ"
Телеведущий Андрей Малахов приехал в больницу к певице Ладе Дэнс, которая пострадала после ДТП. Журналист опубликовал фотографии, как сейчас выглядит звезда, получившая серьезные травмы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Малахов выложил у себя на странице снимки из больницы и намекнул, что снимает шоу о пострадавшей исполнительнице. Телеведущий пришел в палату к Ладе с цветами и поцеловал ей руку.
"Лада, держись! Скоро в эфире", – заявил в телеграм-канале Малахов.
Фанаты певицы заметили то, насколько была измучена артистка. Она практически прикована к кровати, была опухшая и искалеченная. Многие поклонники написали под публикацией слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.
Певица попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа, когда ехала со своего концерта. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.
Директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Дэнс доставили в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья, где до сих пор находится. Женщина получила травму бедра, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.
Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения
Читайте также