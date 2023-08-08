Состояние попавшей в ДТП Лады Дэнс ухудшилось

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Состояние певицы Лады Дэнс, которая ранее попала в ДТП, ухудшилось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее директора Сергея Пудовкина.

Мужчина поделился, что из-за этого ему сегодня запретили общаться с артисткой. По его информации, ночью ей сделали вторую операцию на лице для оптимизации имеющихся разрывов и порезов.

Пудовкин признался, что экстренно прилетел в Москву с отдыха, потому что на данный момент со здоровьем певицы "реальная проблема". Он добавил, что адвокат подготовил иск, завтра документ направят в суд. Его предварительная сумма – 12 миллионов рублей.

"Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров", – подвел Пудовкин итог.

О том, что Дэнс попала в ДТП, стало известно вечером 5 августа. Авария с участием трех маших произошла на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, певица ехала в такси.

После этого Пудовкин рассказал, что артистка находится в тяжелом состоянии. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Дэнс была госпитализирована в клинику имени Бурденко, затем ее перевели в одну из частных клиник Подмосковья. По информации ее директора, женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Певица Лада Дэнс попала в аварию в районе Подольска