Директор Лады Дэнс сообщил, что певица начала получать угрозы

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Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что артистке начали поступать угрозы в социальных сетях. Представители исполнительницы готовы на них ответить, сообщает телеканал "360".

"Адвокат Сергей Жорин подготовил два заявления в полицию по подозрению на угрозу убийством, опубликованную в социальных сетях. Зафиксировали два телефонных звонка", – подчеркнул директор Лады Дэнс.

По его словам, спекуляции вокруг певицы являются плясками на костях. Пудовкин отметил, что угрожающих людей вычислят.

"Голову вместе с ногами отвинтим любому, кто попытается подойти не с цветами, вне зависимости от гендера этого объекта", – сказал он.

Пудовкин добавил, что настрой у певицы позитивный.

Исполнительница попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.

Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения