"Состояние ухудшилось": что известно о здоровье Лады Дэнс после ДТП

Состояние певицы Лады Дэнс, которая попала в ДТП в Подмосковье 5 августа, ухудшилось. Ее директор заявил, что пока с артисткой запрещено общаться из-за ее состояния. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Больше не Дэнс"

Фото: instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official

В субботу вечером, 5 августа, 56-летняя певица Лада Дэнс попала в аварию на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Она возвращалась домой с корпоративного выступления. Тогда из-за столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека, в том числе и певица, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Авто, в котором была Дэнс, врезалось в ранее попавшую в ДТП машину. Артистку госпитализировали в клинику Бурденко, сообщил представитель экстренных служб.





из комментария представителя экстренных служб Певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.

Директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что произошел "сильнейший удар" и, помимо травмы головы, Дэнс получила многочисленные ушибы, в том числе бедра. По этой причине она решила отказаться от части псевдонима.

"Лады Дэнс больше не будет. Она сама приняла такое решение", – объяснил Пудовкин журналистам. Певица понимает, что впереди длительная реабилитация, и танцевать так активно, как раньше, она пока не сможет. "Поэтому будет выступать под именем Лада", – добавил он.

Уточняется, что 6 августа певицу перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. При этом 8 августа состояние Дэнс ухудшилось, заявил Пудовкин в беседе с ТАСС.





Сергей Пудовкин директор Лады Дэнс К сожалению, врачи запретили сегодня (8 августа) общаться с Ладой, это связано с ухудшением ее самочувствия. Ночью ей провели вторую операцию на лице. Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы.

Пудовкин добавил, что в ближайшее время будет подан иск в отношении компании, организовавшей тот злополучный трансфер.

"Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. <...> Предварительная сумма [иска] – 12 млн рублей", – уточнил он.



Певица Лада Дэнс стала популярной в составе группы "Женсовет" в конце 1980-х годов, затем артистка начала сольную карьеру. Особенно стали известны ее песни "Аромат любви", "Девочка-ночь" и кавер на композицию "Один раз в год сады цветут". Всего Дэнс выпустила семь альбомов. Также артистка сыграла одну из главных ролей в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и других картинах.



"Еле достали"

Фото: instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official

Одна из очевидцев аварии рассказала в соцсетях, как помогала доставать артистку из автомобиля. По ее словам, Дэнс пострадала больше всех, поскольку сидела сзади.

"Остальные были пристегнуты... Таксист и девушка спереди были пристегнуты, у них ушиб от подушки безопасности и шок. В целом нет повреждений. Вторая девушка сзади сидела за сиденьем, это ее и спасло, у нее слегка разбита голова и тоже шок", – уточнила женщина.





из комментария очевидицы аварии А вот Лада с заднего улетела между сидений в лобовое... Ее еле достали, она застряла между сидений. Сильно разбита голова, сотрясение. Она в полубессознательном состоянии была. Когда вынесли ее, разговаривали, спрашивали, но она не понимала ничего, теряла сознание.

По информации телеграм-канала Mash, одной из пострадавших стала хореограф артистки по имени Елена. У нее, по данным СМИ, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ретроградную амнезию (частичное отсутствие воспоминаний о событиях, которые произошли до травмы. – Прим. ред.).

Из-за состояния здоровья певицы ее ближайший концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 11 августа, перенесли на 8 сентября, сообщили организаторы.

В свою очередь, поклонники Дэнс в соцсетях желают артистке скорейшего выздоровления.

"Дай бог крепкого здоровья и скорее поправиться Ладочке", – пишут пользователи.

Другая же часть желает быстро пойти на поправку всем остальным участникам ДТП.