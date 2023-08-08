"Состояние ухудшилось": что известно о здоровье Лады Дэнс после ДТП

Состояние певицы Лады Дэнс, которая попала в ДТП в Подмосковье 5 августа, ухудшилось. Ее директор заявил, что пока с артисткой запрещено общаться из-за ее состояния. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Больше не Дэнс"
Фото: instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official
В субботу вечером, 5 августа, 56-летняя певица Лада Дэнс попала в аварию на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Она возвращалась домой с корпоративного выступления. Тогда из-за столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека, в том числе и певица, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Авто, в котором была Дэнс, врезалось в ранее попавшую в ДТП машину. Артистку госпитализировали в клинику Бурденко, сообщил представитель экстренных служб.
Директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что произошел "сильнейший удар" и, помимо травмы головы, Дэнс получила многочисленные ушибы, в том числе бедра. По этой причине она решила отказаться от части псевдонима.
"Лады Дэнс больше не будет. Она сама приняла такое решение", – объяснил Пудовкин журналистам. Певица понимает, что впереди длительная реабилитация, и танцевать так активно, как раньше, она пока не сможет. "Поэтому будет выступать под именем Лада", – добавил он.
Уточняется, что 6 августа певицу перевели из госпиталя Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. При этом 8 августа состояние Дэнс ухудшилось, заявил Пудовкин в беседе с ТАСС.
Пудовкин добавил, что в ближайшее время будет подан иск в отношении компании, организовавшей тот злополучный трансфер.
"Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. <...> Предварительная сумма [иска] – 12 млн рублей", – уточнил он.
Также артистка сыграла одну из главных ролей в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и других картинах.
"Еле достали"
Фото: instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lada_dance_official
Одна из очевидцев аварии рассказала в соцсетях, как помогала доставать артистку из автомобиля. По ее словам, Дэнс пострадала больше всех, поскольку сидела сзади.
"Остальные были пристегнуты... Таксист и девушка спереди были пристегнуты, у них ушиб от подушки безопасности и шок. В целом нет повреждений. Вторая девушка сзади сидела за сиденьем, это ее и спасло, у нее слегка разбита голова и тоже шок", – уточнила женщина.
По информации телеграм-канала Mash, одной из пострадавших стала хореограф артистки по имени Елена. У нее, по данным СМИ, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ретроградную амнезию (частичное отсутствие воспоминаний о событиях, которые произошли до травмы. – Прим. ред.).
Из-за состояния здоровья певицы ее ближайший концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 11 августа, перенесли на 8 сентября, сообщили организаторы.
В свою очередь, поклонники Дэнс в соцсетях желают артистке скорейшего выздоровления.
"Дай бог крепкого здоровья и скорее поправиться Ладочке", – пишут пользователи.
Другая же часть желает быстро пойти на поправку всем остальным участникам ДТП.
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