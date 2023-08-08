Три человека погибли в ДТП с легковушкой и "КамАЗом" под Воронежем

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"

Автомобиль ГАЗ столкнулся с "КамАЗом" в Воронежской области. В результате ДТП три человека погибли, один получил травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла 7 августа в 23:00 по московскому времени в Бобровском районе на 32-м километре автодороги Анна – Бобров. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ГАЗ, который проживал в Павловском районе, выехал на встречную полосу при встречном разъезде.

Там он столкнулся с "КамАЗом" с полуприцепом, за рулем которого был 45-летний житель поселка Анна. Водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте от полученных травм. Водителя "КамАЗа" доставили с травмами в Бобровскую районную больницу.

Ранее один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей, на Кубани. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.

До этого на трассе Душанбе – Куляб – Хорог грузовик "Дулан" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома. Жертвами аварии стали 10 человек. Еще 14 граждан пострадали.

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