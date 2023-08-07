Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Один подросток погиб, двое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса, перевозившего детей, на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 13:00 в Брюховецком районе на автодороге Краснодар – Ейск. Дети ехали в "Газели" из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу.

В автобусе пострадали двое 15-летних ребят. Еще один подросток скончался в автомобиле скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом.

До этого сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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