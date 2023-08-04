Автомобиль сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Машина сбила пешехода, который попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте на Севастопольском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Севастопольском проспекте в районе дома № 79 автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

Специалисты намерены установить обстоятельства аварии. Автомобилистов предупреждают о затруднении движения в районе ДТП.

Ранее семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. Пострадавшего доставили в больницу.

Согласно данным столичной прокуратуры, наезд на ребенка совершила 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.

Движение по дублеру было на некоторое время перекрыто.



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