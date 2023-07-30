Семилетнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе в Москве, он госпитализирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Волгоградском проспекте (дублер) в районе дома 120 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу... Семилетний мальчик госпитализирован", – указано в сообщении.

Движение по дублеру на данный момент перекрыто, обстоятельства произошедшего выясняются.

Согласно данным прокуратуры Москвы, наезд на ребенка совершила 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.

Ранее стало известно, что курьер на электровелосипеде сбил 13-летнюю девочку на 15-й Парковой улице в Москве. Виновнику ДТП 24 года, инцидент произошел в зоне действия знака "Жилая зона".

До этого на Нижегородской улице в Москве мужчина 1994 года рождения на электросамокате сбил 6-летнюю девочку, которая шла в сопровождении своей матери. Ребенку потребовалась помощь врачей.



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