В Москве водитель напал на контролера АМПП и отобрал у него планшет

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве водитель, желая избежать привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки, напал на контролера "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП) на Пятницкой улице и отобрал у него планшет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник сперва оскорбил контролера, а затем применил к нему физическую силу, пытаясь отнять служебный планшет. Он с силой вырвал гаджет и покинул место происшествия на своем автомобиле.

Личность нарушителя уже установлена. Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует принятие процессуального решения по факту оскорбления и применения насилия в отношении контролера-ревизора АМПП. Действиям злоумышленника также дадут процессуальную оценку.

Ранее пенсионер МВД сбил велосипедиста в Подмосковье и ударил его ножом. Пострадавшему удалось сбежать с места происшествия и обратиться за помощью к медикам. Злоумышленника арестовали.

