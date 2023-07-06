Неизвестный напал на адвоката в Московской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный напал на адвоката Елену Пономареву в Подмосковье и облил ее зеленкой, передает сайт Адвокатской палаты Московской области.

"Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Адвокат уверена, что нападение связано с осуществлением ею профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.

В палате заявили, что Пономарева уже получала угрозы в мессенджерах со снимками ее родных, а также ее имущества и собаки. Кроме того, ранее принадлежащий женщине автомобиль злоумышленники облили несмываемой краской. Обращение в полицию результатов не показало, виновных не выявили, подчеркнули в организации.

Совет Адвокатской палаты Московской области также заявил о намерении обратиться к руководству следственных органов и потребовать начать тщательное расследования этих преступлений. В настоящее время представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО изучают все данные и собирают соответствующие материалы.

Похожий случай произошел 4 июля, когда на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину напали в Грозном. В столицу республики они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой.

Милашина рассказала, что сначала злоумышленники вытащили из машины таксиста, а Немова повели к оврагу и начали избивать. Журналистку облили зеленкой, обрили и жестоко побили. В "Новой газете" сообщили, что врачи выявили у Милашиной закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков