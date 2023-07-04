Омбудсмен заявил, что напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номеров

Фото: chechnya.gov.ru

Напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном передвигались на автомобиле без номерных знаков, они в настоящее время не установлены. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в своем телеграм-канале.

"Произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей региона. На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков", – написал он.

Солтаев также назвал произошедшее "провокационным инцидентом".

Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном. В столицу республики они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности нападавших.

Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации.

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков