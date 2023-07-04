21:12Происшествия
Омбудсмен заявил, что напавшие на Милашину и Немова передвигались на машине без номеров
Фото: chechnya.gov.ru
Напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном передвигались на автомобиле без номерных знаков, они в настоящее время не установлены. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев в своем телеграм-канале.
"Произошедшее может быть нацелено на дискредитацию властей региона. На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков", – написал он.
Солтаев также назвал произошедшее "провокационным инцидентом".
Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном. В столицу республики они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности нападавших.
Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации.
Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков
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