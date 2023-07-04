Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

Фото: телеграм-канал "Команда против пыток"

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, совершенное неизвестными в Чечне, является серьезным происшествием, требующим энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", – сказал он.

Песков добавил, что оценку произошедшему должны давать сотрудники правоохранительных органов.

"Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев сообщил, что пострадавшие журналистка и адвокат будут доставлены из Беслана в Москву бортом МЧС РФ. В Беслане пострадавшие находятся в безопасности и проходят обследование.

"Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву", – цитирует его ТАСС.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что готово оказать поддержку Милашиной и Немову.

В ведомстве подчеркнули, что журналист, который выполняет свои профессиональные обязанности, не должен подвергаться нападениям, пыткам и преследованиям. В Минцифры выразили надежду, что нападение будет расследовано и все виновные в нем понесут наказание.

"Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", – отметили сотрудники ведомства в телеграм-канале.

В Минцифры призвали российскую медиаотрасль "проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации".

Утром 4 июля в Сети появилась информация о том, что неизвестные избили Немова, который выступает адвокатом жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, а также сотрудницу "Новой газеты" Милашину. Пострадавшие приехали в Грозный, чтобы присутствовать при вынесении приговора Мусаевой.

Член СПЧ РФ Александр Брод заявлял, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

По словам Москальковой, Милашиной во время нападения сломали пальцы. Также омбудсмен сообщила, что уже обратилась по поводу инцидента в управление СК РФ по Чечне, к прокурору республики и омбудсмену Мансуру Солтаеву.

Позже она заявляла, что Милашина будет доставлена в Беслан, где ей обеспечат безопасность, а расследование нападения продолжится.

Руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец рассказал, что Милашина и Немов были сильно избиты неизвестными.

Напавшие также якобы напоминали журналистке о написанных ею материалах и другой ее деятельности, например о поездках на различные суды. Бабинец подчеркнул, что пострадавшим в том числе угрожали оружием.

