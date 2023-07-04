В СПЧ пообещали обратиться в Генпрокуратуру из-за избиения журналистки Милашиной в Чечне

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Член Совета по правам человека Александр Брод намерен обратиться в Генпрокуратуру в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ", – сказал правозащитник.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов подтвердил агентству, что Совет держит инцидент в Чечне на контроле.

Ситуацию прокомментировала также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что Милашиной во время нападения сломали пальцы. Также омбудсмен сообщила, что уже обратилась по поводу инцидента в управление СК РФ по Чечне, а также к прокурору республики и омбудсмену Мансуру Солтаеву.

Ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестные избили Немова, который выступает адвокатом Заремы Мусаевой, а сотрудницу "Новой газеты" Милашину. Пострадавшие приехали в столицу Чечни, чтобы присутствовать при вынесении приговора Мусаевой.

Зарему Мусаеву, жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгбулаева, задержали 22 января 2022 в Нижнем Новгороде. Ее доставили в Грозный для проведения допроса. В феврале прошлого года суд арестовал женщину. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

После ареста жены Янгулбаев с дочерью уехал из России. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Обвинительный приговор Мусаевой должны огласить 4 июля.

