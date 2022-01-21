Песков прокомментировал сообщения СМИ о попытке похищения экс-судьи из Чечни

Фото: телеграм-канал "Комитет против пыток"

В Кремле предпочитают не верить непроверенной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке похищения чеченского экс-судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем", – сказал представитель Кремля.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что накануне в квартиру судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в настоящее время проживающего в Нижнем Новгороде, ворвались люди в масках, представившиеся оперативниками. Они потребовали, чтобы тот явился на допрос в Чечне, а затем увезли его супругу Зарему Мусаеву якобы как свидетеля по делу о мошенничестве.

Сайди Янгулбаев является отцом Абубакара Янгулбаева, бывшего юриста признанной иностранным агентом общественной организации "Комитет против пыток".

