Песков прокомментировал сообщения СМИ о попытке похищения экс-судьи из Чечни

Фото: телеграм-канал "Комитет против пыток"
В Кремле предпочитают не верить непроверенной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке похищения чеченского экс-судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает РИА Новости.
"Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем", – сказал представитель Кремля.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что накануне в квартиру судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в настоящее время проживающего в Нижнем Новгороде, ворвались люди в масках, представившиеся оперативниками. Они потребовали, чтобы тот явился на допрос в Чечне, а затем увезли его супругу Зарему Мусаеву якобы как свидетеля по делу о мошенничестве.
Сайди Янгулбаев является отцом Абубакара Янгулбаева, бывшего юриста признанной иностранным агентом общественной организации "Комитет против пыток".
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