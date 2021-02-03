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Происшествия

19:54

Кадыров резко высказался о подравшемся с бойцами ОМОНа уроженце Чечни

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Сайд-Мухаммад Джумаев, ввязавшийся в драку с бойцами ОМОНа на незаконной акции в Москве, своими действиями навредил чеченскому народу.

"Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом", – написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он добавил, что при отстаивании своих убеждений любой человек должен отвечать за свои слова, а не пытаться убежать и спрятаться.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева. Его заключили под стражу до 23 марта.

Известно, что мужчину задержали в Псковской области. По данным СК, он нанес сотрудникам ОМОНа и полиции удары руками и ногами по телу.

Полиция задержала мужчину, который подрался с силовиками на незаконном митинге 23 января

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