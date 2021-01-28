Суд арестовал уроженца Чечни, подравшегося с омоновцами на незаконной акции в Москве

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января.

"Судом было удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Джумаева Сайда-Мухаммада Сайд-Ахмадовича до 23 марта", – рассказали в пресс-службе суда.

Ранее 21-летний Сайд-Мухаммад Джумаев признал свою вину. Уроженец Чечни был задержан в Псковской области. Уточняется, что Джумаев является пятым задержанным в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на несанкционированной акции.