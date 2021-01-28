Под Псковом задержали мужчину за драку с бойцами ОМОН на незаконном митинге 23 января

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев задержан сотрудниками правоохранительных органов в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на незаконной акции в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве", – сказал собеседник агентства.

Джумаев является пятым задержанным в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на несанкционированной акции.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовные дела по фактам противоправных действий со стороны участников несанкционированного протестного митинга, прошедшего 23 января.

Три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками несогласованной акции в Москве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Во время митинга между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре.

