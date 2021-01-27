Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции 23 января

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За применение насилия к сотруднику Росгврадии во время незаконной акции протеста 23 января Пресненский суд столицы арестовал Тимура Салихова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Молодой человек будет находиться под стражей до 24 марта 2021 года.

Ранее суд арестовал Евгения Есенова, которого также подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

Сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

