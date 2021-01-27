Блогер извинился за нападение на служебную машину на незаконной акции в Москве

Видео: СК РФ

Тиктокер Константин Лакеев, задержанный за нападение на служебную машину ФСБ во время акций протеста, раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Ролик был размещен пресс-службой СК РФ.

Блогер сказал, что сожалеет о своем поступке. "Я начал обкидывать снегом и несколько раз пнул машину, в чем я очень раскаиваюсь и сожалею", – заявил Лакеев. Молодой человек пообещал, что больше подобного не повторится.

23 января участники незаконной акции на Цветном бульваре разбили машину с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Кроме того, они распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз.

По факту нападения на автомобиль было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

Также 27 января за нападение на омоновца на Страстном бульваре был задержан мужчина 1984 года рождения. Он полностью признал свою вину.

СК возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций 23 января. Уточняется, что в настоящее время ведется расследование каждого из них.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.