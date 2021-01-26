Песков прокомментировал прошедшие незаконные акции

14:40
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли 23 января. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, протестующие, прикрывающиеся детьми, похожи на террористов.
"Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли", – сказал представитель Кремля, отметив, что зачастую несовершеннолетние приходят на подобные мероприятия из-за любопытства.
По словам Пескова, вышедшие на незаконную акцию граждане являются нарушителями закона.
"Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на органы охраны правопорядка, – это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может", – сказал представитель Кремля.
Также он отметил, что случаев агрессии со стороны протестующих было больше, чем нежелательных проявлений в действиях сотрудников правоохранительных органов.
Накануне московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.
О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.
Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: