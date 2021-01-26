Песков прокомментировал прошедшие незаконные акции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции, которые прошли 23 января. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, протестующие, прикрывающиеся детьми, похожи на террористов.

"Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли", – сказал представитель Кремля, отметив, что зачастую несовершеннолетние приходят на подобные мероприятия из-за любопытства.

По словам Пескова, вышедшие на незаконную акцию граждане являются нарушителями закона.

"Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на органы охраны правопорядка, – это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может", – сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что случаев агрессии со стороны протестующих было больше, чем нежелательных проявлений в действиях сотрудников правоохранительных органов.

Накануне московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.