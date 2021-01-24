Депздрав: В больницах Москвы нет пострадавших в ходе незаконных акций 23 января

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Департамент здравоохранения Москвы объявил, что в медицинских учреждениях столицы на данный момент нет пострадавших на несогласованных акциях, прошедших 23 января. Об этом указано на сайте ведомства.

По информации Депздрава, после несанкционированных митингов в больницы были доставлены 29 человек.

"Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", – заявили в ведомстве.

Согласно данным приложения "Социальный мониторинг", в несанкционированной акции в Москве принимали участие 19 человек, у которых ранее выявили коронавирус. Факт нарушения обязательной изоляции данными лицами зафиксирован.

В департаменте здравоохранения напомнили о важности соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Для этого следует отказаться от массовых мероприятий, а также соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что в ходе несогласованных акций в Москве пострадали три сотрудника Росгвардии. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

