СК возбудил уголовные дела по фактам нарушений на несанкционированном митинге в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве возбудили несколько уголовных дел по фактам противоправных действий о стороны участников несанкционированного протестного митинга, прошедшего в субботу на Пушкинской площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

"По результатам проведенных доследственных проверок следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – заявила Иванова.

По данным следователей, агрессивно настроенные митингующие недалеко от Сретенского бульвара повалили на землю и избили сотрудника Росгвардии в ответ на предъявление им законных требований. Другие неустановленные лица распилили в лицо двух сотрудников правоохранительных органов слезоточивый газ. Также на Пушкинской площади один из протестующих нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по разным частям тела, а на Цветном бульваре участники акции блокировали автомобиль, повредили его, и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

"Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов, с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц причастных к их совершению", – рассказала Иванова.

Как сообщалось, три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками несогласованной акции в Москве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Во время митинга 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре.