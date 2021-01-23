В Депздраве назвали количество больных COVID-19 на Пушкинской

Фото: Москва 24/Михаил Терещенко

На несанкционированном митинге на Пушкинской площади в Москве находятся 19 человек с коронавирусом, сообщает столичный Депздрав со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг".

Там отметили, что в отношении этих граждан зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

С помощью приложения "Социальный мониторинг" отслеживается местоположение больных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома. Также оно направляет пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что массовые несанкционированные акции в столице могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.