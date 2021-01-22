Роспотребнадзор: незаконная акция может спровоцировать рост случаев COVID-19 в Москве

18:42
Роспотребнадзор: массовые акции спровоцируют подъем заболеваемости COVID-19 в Москве
Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10–12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия , от которых мы только ушли", – объяснила эксперт.
По словам Андреевой, ведомство пытается быть услышанным уже сейчас. Она подчеркнула, что нынешнее снижение заболеваемости – это результат работы большого количества людей, и ее нельзя перечеркнуть.
В ГУ МВД по Москве ранее сообщили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. В столичной полиции заявили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку.
Об ответственности за неправомерные действия также предостерегли в Генпрокуратуре РФ. За нарушение действующих норм законодательства предусмотрены административные меры, вплоть до административного ареста.
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