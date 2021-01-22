17:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
СК возбудил уголовное дело после призывов к несовершеннолетним выйти на акцию 23 января. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"На территории субъектов РФ, включая Москву, действуют ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Поэтому власти отказали в проведении митингов 23 января 2021 года. В сложившейся эпидемиологической ситуации проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей несет угрозу для их здоровья", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что несмотря на запрет, в социальных сетях появляются публикации, призывающие несовершеннолетних к участию в протестах. Специалисты проводят следственные действия для установления лиц, сделавших данные публикации.
Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
ГУ МВД по Москве также сообщило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. В столичной полиции заявили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку. Такие действия будут немедленно пресекаться. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированной акции 23 января
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