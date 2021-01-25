В Москве арестованы 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 23 января.

По версии следствия, протестующие напали на сотрудников органов внутренних дел. В результате телесные повреждения получили три человека.