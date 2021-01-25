В Москве арестованы 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января

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Московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции в столице 23 января.
По версии следствия, протестующие напали на сотрудников органов внутренних дел. В результате телесные повреждения получили три человека.
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций