СК возбудил четыре уголовных дела за противоправные действия на незаконной акции в Москве

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Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях в столице 23 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Представитель правоохранительных органов уточнила, что, по версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, Иванова рассказала, что в Пресненском районе Москвы мужчина совершил наезд на сотрудника полиции после того, как последний на законных основаниях потребовал остановить автомобиль.

Обстоятельства произошедшего, добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве, уточняются, продолжается комплекс следственных действий.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовные дела по фактам нарушений на несанкционированном митинге в Москве. Они рассматриваются по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

