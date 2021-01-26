СК возбудил 20 уголовных дел после незаконных акций 23 января

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В России в результате незаконных акций, прошедших 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Уточняется, что в настоящее время ведется расследование каждого из них.
"Основная масса противоправных действий квалифицируется по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношение представителя власти"). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений", – приводятся на сайте ведомства слова Петренко.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в применении насилия к сотруднику полиции Евгений Есенов арестован на два месяца, до 24 марта.