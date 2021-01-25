Путин назвал опасными незаконные акции протеста

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал опасными попытки выражения мнений, выходящие за рамки закона. Об этом он сообщил во время встречи со студентами.

"Выражать свою точку зрения имеют право все люди. Но это нужно делать в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за них, опасно", – сказал президент.

Глава государства также отметил, что во время протестов правоохранительные органы должны действовать в рамках закона.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях в столице 23 января.

По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.