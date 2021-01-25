Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве

11:35
Фото: instagram.com/za_delimkhanov95
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве.
"Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление", – написал он в Instagram.
Обращаясь к молодому человеку, Делимханов сообщил, что разговаривал с его отцом.
"Если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", – добавил парламентарий.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях в столице 23 января.
По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.
Кроме того, в Пресненском районе Москвы мужчина совершил наезд на сотрудника полиции после того, как последний на законных основаниях потребовал остановить автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются, продолжается комплекс следственных действий.
До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нарушений на несанкционированном митинге в Москве. Они рассматриваются по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций
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