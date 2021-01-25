Самому маленькому ребенку из задержанных на несогласованной акции 9 лет – Кузнецова

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Самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в Москве всего 9 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, всего на несогласованных акциях в регионах России задержали около 300 несовершеннолетних, из них порядка 70 – в Москве.

Кузнецова подчеркнула, что данные еще сверяются. Она сообщила, что поговорила с самым маленьким участником акции, когда узнала, что в столице дети 9 и 12 лет оказались в участке.

"Их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий... они оказались в участке, ожидая маму", – сказала Кузнецова.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях в столице 23 января.

По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в Пресненском районе Москвы мужчина совершил наезд на сотрудника полиции после того, как последний на законных основаниях потребовал остановить автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются, продолжается комплекс следственных действий.

До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нарушений на несанкционированном митинге в Москве. Они рассматриваются по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

