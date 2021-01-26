Хинштейн отозвал запросы по поводу полицейского, ударившего женщину на акции в Петербурге

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника петербургской полиции, ударившего в живот женщину в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, он подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Выяснилось, что полицейский перед этим подвергся нападению, поэтому воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу и жестко на нее среагировал.

"Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в своих обращениях депутат отмечал, что отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности "вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам".

25 января Владимир Путин прокомментировал акции протеста, прошедшие в стране. Президент напомнил, что у граждан есть право на выражение своего мнения, но в рамках закона. Правоохранительные органы в ходе акций протеста также должны действовать исключительно в рамках закона, подчеркнул он.

До этого Путин назвал опасными незаконные акции протеста.

Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несогласованных акциях в столице 23 января.

По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в Пресненском районе Москвы мужчина совершил наезд на сотрудника полиции после того, как последний на законных основаниях потребовал остановить автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются, продолжается комплекс следственных действий.

До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нарушений на несанкционированном митинге в Москве. Они рассматриваются по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".

