Путин оценил действия правоохранительных органов во время протестов

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Правоохранительные органы в ходе акций протеста должны действовать исключительно в рамках закона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

25 января российский глава прокомментировал акции протеста, прошедшие в стране. Владимир Путин напомнил, что у граждан есть право на выражение своего мнения, но в рамках закона. "Так же, в рамках закона, должны действовать и правоохранительные органы", – сказал президент.

Кроме того, президент России выразил надежду, что в рамках закона получится двигаться и дальше.

Ранее Путин назвал опасными незаконные акции протеста.

СК РФ возбудил четыре уголовных дела за противоправные действия на незаконной акции в Москве. По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел.