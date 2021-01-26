Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на правоохранителя на незаконной акции

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд арестовал подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции Евгения Есенова на два месяца, до 24 марта, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет об инциденте во время несанкционированной акции протеста 23 января.

Следственный комитет РФ ранее возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, протестующие напали на исполняющих свои обязанности сотрудников органов внутренних дел. В результате противоправных действий телесные повреждения получили три сотрудника правоохранительных органов.

