В Москве задержали двух участников незаконной акции за насилие над правоохранителями

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В Москве задержали двух участников незаконной акции, которых подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом говорится на сайте управления СК по Москве.

В СК заявили, что в ближайшее время в отношении мужчин, которые являются уроженцами Калмыкии, будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" продолжается, уточнили следователи.

По версии следствия, один из мужчин во время несогласованной акции 23 января нанес несколько ударов в область головы сотруднику полиции. Другой участник акции совершил наезд на правоохранителя в ответ на просьбу остановить автомобиль.

Накануне московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

