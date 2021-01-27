Задержаны еще два участника несогласованной акции в Москве

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Задержаны еще двое участников несогласованной акции в Москве, прошедшей в субботу, 23 января, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Она пояснила, что один из них, мужчина 1984 года рождения, был задержан за нападение на омоновца на Страстном бульваре. Он полностью признал свою вину. Второй, молодой человек 2002 года рождения, был задержан за повреждение служебного автомобиля ФСБ на Цветном Бульваре.

"В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – заявила Иванова.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.