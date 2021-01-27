Соцсети оштрафуют за неудаление призывов к детям выйти на незаконные акции

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Социальные сети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Речь идет о неудалении призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что штраф выпишут социальным сетям Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и видеохостингу YouTube.

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что за данные нарушения юридическим лицам грозит взыскание в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Также в ведомстве предупредили, что сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки в случае фиксирования повторного нарушения.

"Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточняли, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявляли в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточняли, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

