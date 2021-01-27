СК возбудил 21 уголовное дело после незаконных митингов

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Следственный комитет возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок, сообщает пресс-служба СК.

За день до проведения несогласованных митингов в Сети появились многочисленные обращения объединений родителей, в которых сообщалось о вовлечении их детей в незаконные мероприятия.

В связи с этим возбуждено уголовное дело, статья которого предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

В отдельных регионах отмечены призывы к массовым беспорядкам, которые транслировались в соцсетях, что также является преступлением.

23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны. Некоторым уже предъявили обвинение.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.