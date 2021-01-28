Задержанный за драку с бойцами ОМОНа на незаконной акции мужчина признал вину

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Мужчина, задержанный за драку с сотрудниками ОМОНа во время незаконной акции 23 января, признал свою вину. Видео опубликовал Следственный комитет РФ.

"Понимаю. За сопротивление сотрудникам полиции. За то, что подался в бега, не сдался сразу", – сказал 21-летний Сайд-Мухаммад Джумаев, отвечая на вопрос о причине задержания.

В ближайшее время Пресненский суд столицы примет решение об избрании Джумаеву меры пресечения.

Ранее уроженец Чечни был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Псковской области. Уточняется, что Джумаев является пятым задержанным в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на несанкционированной акции.