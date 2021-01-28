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Общество

17:04

В Москве завели еще два дела о применении насилия в отношении силовиков на акции 23 января

происшествия общество

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС

По факту применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов в Москве возбуждены еще два уголовных дела. Речь идет об инцидентах во время незаконной акции протеста 23 января. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, одна из участниц несанкционированного митинга в столице около Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника полиции при исполнении в область туловища. Подозреваемая 1985 года рождения признала свою вину.

"В тот же день вблизи вышеуказанной площади другой участник несанкционированной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя", – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что оба участника акции задержаны. Вскоре им будет предъявлено обвинение.

Ранее за применение насилия к сотруднику Росгврадии Пресненский суд столицы арестовал Тимура Салихова до 24 марта. Арестован и Евгений Есенов, которого также подозревают в применении насилия к сотруднику полиции.

Сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.

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