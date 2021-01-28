Роскомнадзор предупредил соцсети о недопустимости призывов к участию в протестах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Администрациям соцсетей направили уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, связанной с новыми призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

На основании новых требований Генпрокуратуры иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации.

Уточняется, что благодаря своевременному удалению было значительно сокращено количество несовершеннолетних участников, а также не было допущено появление среди них пострадавших.

Специалисты Роскомнадзора продолжают работать для прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции.

Владельцам сайта или информационного ресурса в сети интернет, которые нарушают порядок ограничения доступа к запрещенной информации, грозит административный штраф на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций.

Он также подтвердил, что такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, были предостережены от промоутирования несогласованных акций.

Накануне СК возбудил 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.

23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.