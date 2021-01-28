Соцсети не должны становиться площадками для промоутирования незаконных акций – Песков

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Соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я знаю, что активно в данном случае работал наш Роскомнадзор. Ведомство и просило различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также подтвердил, что такие крупные компании, как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, были предостережены от промоутирования несогласованных акций.

По словам Пескова, меры, предусмотренные за нарушения, принимает не Кремль, а соответствующие надзорные органы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированых акциях. Размер штрафов будет варьироваться от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Накануне СК возбудил 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, проведенных 23 января в разных регионах России. Также проводится шесть доследственных проверок.

23 января были зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий и повреждений имущества. По ним также возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны. Некоторым уже предъявили обвинение.

Московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

Прокуратура Москвы также предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.