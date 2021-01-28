Прокуратура предупредила о последствиях участия в незаконной акции 31 января

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января 2021 года ... Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", – говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в целях недопущения возможных нарушений закона руководителям пяти российских и иностранных компаний вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий. В ведомстве напомнили, что привлечение граждан к участию в несогласованных публичных мероприятиях создает угрозу для общества.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.

