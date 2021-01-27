СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 миллиона рублей

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За административные правонарушения СМИ-иноагенты оштрафованы на сумму в размере 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Уточняется, что решение вынес суд на основании протоколов, составленных ведомством.
"За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф", оштрафован их владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (два протокола по 500 тысяч рублей)", – сказано в сообщении пресс-службы.
Также штраф выписали генеральному директору организации (два протокола по 50 тысяч рублей).
Материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, должны быть опубликованы с маркировкой, указывающей на свою деятельность. Читатель должен быть осведомлен, что источник представляет интересы другого государства.
Ранее Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
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