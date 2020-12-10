В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иностранными агентами НКО, чьи учредители или руководители получают средства из иностранных источников, передает RT.

Депутат напомнил, что в настоящее время некоммерческие организации могут быть признаны иностранными агентами, если от их лица были получены деньги или имущество от иностранного государства, юридических или физических лиц, а также от организации РФ с иностранным участием.

Однако Федоров считает, что эту норму достаточно легко обойти, поэтому он попросил генерального прокурора России Игоря Краснова оценить идею о внесении в закон "О некоммерческих организациях" нормы, благодаря которой в список иностранных агентов будут включены те НКО, чей руководитель получает деньги и иное имущество из зарубежных источников.

Ранее Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают на это иностранное финансирование, а также отдельных физлиц.

