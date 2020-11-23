В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов

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В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий ввести штрафы для юридических лиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента. Они могут составить до пяти миллионов рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Данным законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, которые установят ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений. Речь идет об организациях, получающих иностранное финансирование, а также участвующих в политической деятельности на территории России.

В статье 19.34 о порядке деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, предлагается установить размер штрафов для юрлиц в размере пяти миллионов рублей.

Председатель комитета ГД по безопасности и глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев добавил, что законопроект устранит пробел в законодательстве. По его словам, меры коснутся тех, кто не предоставляет отчетность и не говорит о получении денег из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в РФ могут запретить физическим лицам – иноагентам занимать государственные должности. Соответствующую инициативу выдвинула комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны.