Совфед предлагает запретить занимать госдолжности физлицам-иноагентам

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Физлицам, признанным иностранными агентами, могут запретить занимать государственные должности. Такое предложение выдвинула комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны, сообщает РИА Новости.

"Физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, предлагается запретить занимать должности в государственных и муниципальных органах", – пояснил глава комиссии Андрей Климов.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документом предусмотрены штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных и юридических лиц соответственно. Путин заявил, что закон защищает страну от внешних вмешательств в ее политическую жизнь.