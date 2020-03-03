Путин объяснил значение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах защищает страну от внешних вмешательств в ее политическую жизнь. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства подчеркнул, что не идет речь о запрете на территории РФ деятельности некоммерческих организаций с иностранным финансированием.

"Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике", – объяснил президент.

Ключевым аспектом понимания закона об иностранных агентах в РФ является определение "внутриполитической деятельности". Президент уточнил, что к таковой нельзя относить работу в гуманитарной сфере.

Путин напомнил, что похожая законодательная норма – об иностранных агентах – активно применяется в США. При определенных условиях, за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В России же все ограничивается административной ответственностью.

Кроме того, российский лидер раскритиковал сравнение статуса иноагента в США с клеймом, которое использовалось в нацистской Германии. Путин назвал эту параллель неуместной и не имеющей отношения к действительности.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документом предусмотрены штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных и юридических лиц соответственно.

