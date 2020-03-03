Путин объяснил значение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах защищает страну от внешних вмешательств в ее политическую жизнь. Об этом сообщает ТАСС.
В интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства подчеркнул, что не идет речь о запрете на территории РФ деятельности некоммерческих организаций с иностранным финансированием.
"Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике", – объяснил президент.
Ключевым аспектом понимания закона об иностранных агентах в РФ является определение "внутриполитической деятельности". Президент уточнил, что к таковой нельзя относить работу в гуманитарной сфере.
Путин напомнил, что похожая законодательная норма – об иностранных агентах – активно применяется в США. При определенных условиях, за нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы. В России же все ограничивается административной ответственностью.
Кроме того, российский лидер раскритиковал сравнение статуса иноагента в США с клеймом, которое использовалось в нацистской Германии. Путин назвал эту параллель неуместной и не имеющей отношения к действительности.
В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документом предусмотрены штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных и юридических лиц соответственно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: